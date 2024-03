Atoss Software Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie der Atoss Software wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 67,86 liegt sie insgesamt 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Software" von 70,01. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Atoss Software im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (17,6 %) mit einer Dividende von 0,83 % niedriger einzustufen, da die Differenz 16,77 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Atoss Software führt zu einer Einstufung von "Gut", da er bei einem Niveau von 11,27 liegt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 41,11 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Atoss Software in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch in den letzten vier Wochen gestiegen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Atoss Software in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Atoss Software aufgrund der verschiedenen Analysen auf der Stufe "Gut" bewertet.