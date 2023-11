Atoss Software Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten Wochen konnte bei Atoss Software eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiver über das Unternehmen spricht. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Atoss Software-Aktie um 8,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atoss Software mit einem Wert von 62,47 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 81,27. Dadurch wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Atoss Software-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf einer etwas längeren Zeitskala ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Atoss Software aufgrund der positiven Stimmung, der positiven charttechnischen Bewertung und des unterbewerteten KGV als eine gute Empfehlung eingestuft.