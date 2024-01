Atoss Software Aktie: Immer langsam!

Die Aktie von Atoss Software bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0,83 %, was 22,57 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Softwarebranche liegt. Dies lässt die Dividendenpolitik des Unternehmens als "schlecht" bewerten.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atoss Software mit einem Wert von 64,51 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 72,01. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und lässt sie als "gut" eingestuft werden.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Atoss Software bei 209,85 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 242,5 EUR aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +15,56 Prozent liegt und die Aktie somit als "gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Atoss Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Softwarebranche im Durchschnitt nur um 11,56 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,55 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt die Aktie mit einer Rendite von 34,14 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "gut" bewertet.