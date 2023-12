Atoss Software Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Atoss Software schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich der Softwareunternehmen. Die Differenz beträgt 22,03 Prozentpunkte (0,92 % gegenüber 22,94 %). Aufgrund dieser großen Abweichung wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Ein Indikator aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Bei Atoss Software beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 64,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 45,95. Insgesamt erhält die Aktie für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Atoss Software besonders positiv diskutiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 201,8 EUR, während der Kurs der Aktie bei 216 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,04 Prozent entspricht und die Einstufung als "Gut" rechtfertigt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 210,82 EUR, was einer Abweichung von +2,46 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft.

Insgesamt wird Atoss Software aufgrund der genannten Faktoren mit einer "Gut"-Bewertung eingeschätzt.