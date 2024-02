Atoss Software Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Bei Atoss Software beträgt das aktuelle KGV 64, während vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche im Durchschnitt ein KGV von 72 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Atoss Software daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Atoss Software bei 48,15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 31, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Atoss Software im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,11 Prozent erzielt, was 36,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Softwarebranche beträgt 8,81 Prozent, und Atoss Software übertrifft diesen Wert um 31,3 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Atoss Software ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Atoss Software befasst, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Beurteilung aus fundamentalen Gesichtspunkten, dem RSI, dem Branchenvergleich des Aktienkurses und dem Anleger-Sentiment, was Atoss Software insgesamt mit einem "Gut" bewertet.