Atoss Software Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Atoss Software-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 217,22 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 247 EUR lag und somit einen Abstand von +13,71 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu verläuft der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 230,56 EUR, was einer Differenz von +7,13 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Atoss Software-Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Atoss Software-Aktie weist einen Wert von 33 auf, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 47,59 als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Atoss Software basierend auf der RSI-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte beobachtet werden, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Atoss Software in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende weist Atoss Software derzeit eine Dividendenrendite von 0,83 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,67 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.