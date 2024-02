Atoss Software Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Atoss Software in den sozialen Medien. Es gab kein starkes Umschwenken zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch komplett ignoriert wird. Deshalb erhält die Aktie insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Atoss Software-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +9,58 Prozent. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 74, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Auch der RSI25 von 42,25 führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage, was insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Atoss Software eine Dividendenrendite von 0,83 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".