Atoss Software Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Atoss Software-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 207,68 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 217 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,49 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (214,2 EUR) ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von +1,31 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Atoss Software-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Atoss Software mit 0,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23,4 Prozent in der "Software"-Branche, was einer Differenz von -22,48 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat die Atoss Software-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,59 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 16,5 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +42,09 Prozent im Branchenvergleich und resultiert in einer "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Atoss Software-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 Wert von 22,22 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 Wert von 50,37 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.