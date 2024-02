Mit Atos wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für diesen Analysepunkt ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Atos heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 94,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass Atos überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Atos auf dieser Basis überkauft (Wert: 71,83). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält das Atos-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Atos beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,97 Prozent und liegt mit 0,38 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,59) für diese Aktie. Aufgrund dessen bekommt Atos für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Atos derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,05 EUR, womit der Kurs der Aktie (2.171 EUR) um -73,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,75 EUR entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -54,29 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Atos in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ist Atos daher als "Gut"-Wert einzustufen.