Atos Origin ADR Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Atos wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 85,59 Punkten, was darauf hinweist, dass Atos überkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,64, was bedeutet, dass Atos weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Atos-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Atos eine Rendite von -32,97 Prozent erzielt hat, was 32,97 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, und Atos liegt aktuell 32,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der Dividendenrendite schneidet Atos besser ab, da sie bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,97 Prozent beträgt, was 1,97 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Deshalb bekommt die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atos bei 50,75, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.