Atos Origin ADR Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Atos-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Atos-Aktie liegt mit einer Dividendenrendite von 1,97 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der IT-Dienstleistungsbranche. Dies macht sie zu einem lukrativen Investment und die Redaktion bewertet sie daher als "Gut".

Jedoch zeigt der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor der Informationstechnologie, dass die Atos-Aktie mit einer Rendite von -32,97 Prozent mehr als 33 Prozent darunter liegt. Ebenso liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten in der IT-Dienstleistungsbranche bei 0 Prozent, während Atos mit -32,97 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie als neutral ein, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7-Wert für die Atos-Aktie liegt bei 96,4, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 50,34 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist daher "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Atos in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Atos gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.