Atos Origin ADR Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Atos verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -32,97 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, liegt der Kurs von Atos mit -32,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Atos nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Atos in dieser Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.

Atos schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen, mit einem Unterschied von 1,97 Prozentpunkten (1,97 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Atos liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 29,38 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Atos weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Atos in diesem Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.