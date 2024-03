Atos Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Atos eine Performance von -32,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -32,97 Prozent darstellt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, lag Atos um 32,97 Prozent darunter.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Atos derzeit bei 6,8 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst lag bei 1.762 EUR, was einen Abstand von -74,09 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 2,8 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von -37,07 Prozent. Somit erhält die Atos-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atos bei einem Wert von 50, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält Atos eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Atos.