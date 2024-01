Atos Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Atos beträgt aktuell 1, was eine positive Differenz von +1,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" ergibt. Aus diesem Grund erhält Atos von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwei Wochen wurde Atos von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge festgestellt. Außerdem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und somit zu einer "Gut"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atos liegt bei einem Wert von 50, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Atos daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Atos in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,97 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -32,97 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor hat Atos eine Unterperformance von 32,97 Prozent verzeichnet. Aufgrund dieser Unterperformances erhält Atos in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.