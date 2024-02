Atos Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Atos wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") betrachtet. Die Rendite von Atos liegt mit -32,97 Prozent mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und auch hier liegt Atos mit -32,97 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Atos-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 8,26 EUR, was -71,65 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 2,342 EUR liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,04 EUR liegt mit einer Abweichung von -53,53 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Atos-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Atos gesprochen. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atos bei 50, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Atos weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.