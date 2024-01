Atos Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Die technische Analyse der Atos-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,27 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,7 EUR liegt damit deutlich darunter, was einem Unterschied von -38,51 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,51 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Atos mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,75 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Atos-Aktie einen Wert für den RSI7 von 96,4 und einen Wert für den RSI25 von 50,34, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Atos wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt erhält die Atos-Aktie gemäß der technischen Analyse, fundamentalen Kriterien, dem Relative Strength Index und dem Anleger-Sentiment überwiegend "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen.