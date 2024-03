Atos Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Für die Atos-Aktie beträgt der RSI 39,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 80,51, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden hat Atos derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Atos-Aktie zeigen, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atos 50, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält Atos daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.