Atos Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Die Aktie von Atos weist derzeit ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 50,75 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie nicht als unter- oder überbewertet angesehen wird und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Atos im Vergleich zur Branche IT-Dienstleistungen eine höhere Rendite von 1,97 % aus. Dies ist 1,97 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt und führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

Das Sentiment im Internet und die Diskussionen in den sozialen Medien beeinflussen auch die Aktienbewertung. In Bezug auf Atos wurde eine mittlere Aktivität gemessen und das langfristige Stimmungsbild wird als "Neutral" eingestuft, da sich die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum geändert hat.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Atos-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 46,49 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen und Indikatoren auf eine neutrale Bewertung der Atos-Aktie schließen.