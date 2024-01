Great Water Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von China Tianyf in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "neutral" bewertet. Auch hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) zeigt sich, dass China Tianyf mit einem Wert von 166 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 47,33) überbewertet ist und daher eine "schlecht" Bewertung erhält.

Darüber hinaus hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -75,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche eine Underperformance von -71 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt China Tianyf mit einer Rendite von -4,38 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "schlecht" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Tianyf zeigt einen Wert von 18,82, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,42, was zu einer "neutral" Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "gut".

Insgesamt zeigt sich also, dass China Tianyf derzeit eher neutral bis schlecht bewertet wird, was Anleger bei ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten.