Atos Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atos liegt bei 50,75, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick relativ preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 0 Prozent ergibt sich ein Abstand von 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Atos derzeit bei 9,94 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 6,312 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -36,5 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,93 EUR, was einer Differenz von +6,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Atos im letzten Jahr eine Rendite von -32,97 Prozent erzielt, was 32,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, und Atos liegt aktuell 32,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz haben sich nicht signifikant geändert. Daher erhält Atos in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.