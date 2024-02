Atos Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Atos gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite für Atos beträgt derzeit 1,97 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 1,59 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird Atos derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 8,05 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (2,171 EUR) um -73,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,75 EUR führt zu einer Abweichung von -54,29 Prozent, was insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Atos beträgt derzeit 50, was zwar hoch ist, aber vergleichbare Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" haben durchschnittlich ein KGV von 0. Somit wird Atos aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion führt.