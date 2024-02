Atos Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Atos eine Rendite von -32,97 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie führt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, und Atos liegt aktuell 32,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse, verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Atos bei 7,95 EUR, was zu einer negativen Einschätzung führt. Der Abstand des Aktienkurses von 2,408 EUR zur GD200 beträgt -69,71 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Atos-Aktie mit einer Differenz von -47,54 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einer Ausprägung von 49,61 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 62,37 für 25 Tage eine neutrale Bewertung an. Diese Dynamik des Aktienkurses führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" aufgrund des RSI.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atos einen Wert von 50 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unter- noch überbewertet ist.