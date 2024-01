Atos Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "SFL":

Das französische IT-Unternehmen Atos verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein rückläufiger Trend. Der Durchschnittskurs der Atos-Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen bei 9,16 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,969 EUR lag, was einem Unterschied von -56,67 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,39 EUR weist eine Abweichung von -37,89 Prozent auf. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Atos-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche zeigt Atos eine Performance von -32,97 Prozent in den letzten 12 Monaten, während der Durchschnitt der Branche bei 0 Prozent liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt Atos deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Atos deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies. Insgesamt wird Atos daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.