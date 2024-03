Atos Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Die Atos-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,083 EUR liegt, was einer Abweichung von -72,48 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,93 EUR) erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs um 47 Prozent darunter liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion über die Atos-Aktie eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Im fundamentalen Vergleich weist die Atos-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,75 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Atos-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -32,97 Prozent erzielt hat, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.