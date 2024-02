Atos Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atos liegt bei 50,75, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" ist dieser Wert jedoch durchschnittlich. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,69 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,931 EUR liegt, was einer Distanz zum GD200 von -54,76 Prozent entspricht. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit -31,28 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,97 Prozent erzielt, was 32,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Dividendenrendite von 1,97 % bietet jedoch einen Mehrertrag von 1,97 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was eine positive Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt.