Atos-Aktie: Keine Erholung in Sicht

Verkäufe in Panik bei der AtoS-Aktie? Es gab durchaus einen legitimen Grund für Investoren, sich von ihren Aktien zu lösen. Und es gab nicht viele Käufer, die bereit waren, die AtoS-Aktie aufzufangen. Infolgedessen sank der Aktienkurs in den letzten Handelstagen stark. Was genau ist passiert? Der Konzern, einer der global führenden IT-Dienstleister mit mehr als 100.000 Mitarbeitenden, hat erneut rote Zahlen geschrieben. Im ersten Halbjahr belief sich der Verlust auf insgesamt 434 Millionen Euro.

Um frisches Kapital zu generieren, erwägt Atos nun den Verkauf von Unternehmensbereichen und Beteiligungen. Gespräche wurden zudem mit einem tschechischen Energie- und Medientycoon geführt – ein Abkommen stand kurz vor dem Abschluss. Dennoch haben französische Behörden Einwände gegen einen Verkauf an diesen Investor...