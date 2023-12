Atos Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Atos in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Atos nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als gewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Atos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,86 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 6,518 EUR weicht davon um -33,89 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 5,96 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs um +9,36 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Atos derzeit bei 1,97 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" hat eine Dividendenrendite von 0, wodurch sich eine Differenz von +1,97 Prozent zur Atos-Aktie ergibt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atos bei einem Wert von 50, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.