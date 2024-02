Atos Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Die Atos-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,61 EUR verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 2,82 EUR weicht somit um -67,25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,54 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -49,1 Prozent entspricht. Somit erhält die Atos-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet wird als neutral bewertet, da die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, und die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Atos zeigt einen Wert von 97,83 und wird daher als "überverkauft" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.