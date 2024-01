Toread Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Die technische Analyse für die Aktie von Toread zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 89,53 aufweist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, und daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 72, was ebenfalls als überkauft gilt und somit zu einer erneuten Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" betrachtet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt, dass die Diskussionen über die Aktie von Toread langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird als eher schlecht bewertet, da eine negative Änderung identifiziert werden konnte. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Toread-Aktie von 5,99 CNH inzwischen -15,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt -23,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Toread-Aktie mit -3,32 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,85 Prozent aufweist, liegt die Toread-Aktie mit 8,17 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.