Atos Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das französische IT-Dienstleistungsunternehmen Atos wird derzeit weder als über- noch unterbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 50,75 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt.

In Bezug auf das Stimmungsbild zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine mittlere Diskussionsintensität verzeichnet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Atos-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 97 auf, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 63,27 weder eine Über- noch Unterbewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Atos.

Die Performance der Atos-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt eine Unterperformance von -32,97 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "IT-Dienstleistungen"-Branche und dem Sektor "Informationstechnologie". Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also, dass Atos derzeit in verschiedenen Bereichen eher negativ bewertet wird.