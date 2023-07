Atos-Aktie: Extreme Herausforderungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos":

Der französische IT-Dienstleister Atos hat sein Ziel für das organische Umsatzwachstum des Gesamtjahres am Freitag erhöht. Dies begründet das Unternehmen mit der gesteigerten Verkaufskraft und hoher Nachfrage, obwohl der Halbjahresumsatz leicht unter den Prognosen lag. Gegenwärtig korrigiert die Aktie von Atos um 36,13 Prozent auf einen Wert von 9,49 Euro an der Börse Stuttgart. Ein besonderer Fokus bei der Präsentation der Halbjahreszahlen war die Nettoverschuldung des Konzerns: Sie lag im Dezember 2022 noch bei 1,45 Milliarden Euro und ist seitdem deutlich gestiegen. Im Juni 2023 musste die Bilanz des Unternehmens Nettoschulden in Höhe von 2,321 Milliarden Euro ausweisen – ein Anstieg um satte 60,07 Prozent.

Was plant Atos?

Der gebeutelte Konzern Atos plant zusätzliche Desinvestitionen in Höhe von ca.400 Millionen Euro und...