Atos Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Diskussionen über Atos in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich die negativen Meinungen deutlich gehäuft. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion schätzt das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung entsprechend bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum fast unverändert, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Atos von 6,588 EUR mit -30,43 Prozent Entfernung vom GD200 (9,47 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 6,43 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,46 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Atos-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Atos mit einer Rendite von -32,97 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent. Auch hier liegt Atos mit 32,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.