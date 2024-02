Atomo Diagnostics Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Atomo Diagnostics wird derzeit technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,029 AUD um -3,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 AUD, was einer Abweichung von +45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Wert, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Das Sentiment rund um die Aktien von Atomo Diagnostics wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Analyse dieser Faktoren ergibt eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ergibt sich eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments für Atomo Diagnostics. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den vergangenen ein, zwei Tagen zeigten sich keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Atomo Diagnostics ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit für die Atomo Diagnostics-Wertpapiere eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.