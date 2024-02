Atomo Diagnostics Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Atomo Diagnostics ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Atomo Diagnostics bei 0,028 AUD liegt, was +40 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Kurzfristig wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von -6,67 Prozent zum GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Atomo Diagnostics beträgt auf 7-Tage-Basis 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 44,23 als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Anlegerstimmung, die technische Analyse, das Sentiment und den RSI.

