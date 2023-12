Atomo Diagnostics Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell wird für die Atomo Diagnostics ein RSI-Wert von 50 angegeben, was auf Neutralität hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Atomo Diagnostics in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder gibt es eine Tendenz zu besonders positiven noch besonders negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer Neutralbewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge weisen keine signifikanten Unterschiede auf, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt.

Die Stimmung rund um Atomo Diagnostics wird auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare auf sozialen Plattformen beeinflusst. In diesem Fall wurden neutralen Themen in den vergangenen Tagen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Atomo Diagnostics-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,03 AUD angegeben. Der letzte Schlusskurs weicht um -26,67 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich jedoch ein überdurchschnittlicher Schlusskurs, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Atomo Diagnostics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.