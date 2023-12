Atomera Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Atomera als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Atomera-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,52 und ein Wert für den RSI25 von 35,89. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung und bedingen ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Atomera in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Bewertung basiert auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In diesem Zeitraum standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Atomera im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,65 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 32,03 Prozent im Vergleich zum Sektor-Durchschnitt entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3,86 Prozent, und Atomera liegt aktuell 37,51 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Atomera beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" entspricht. Daher erhält Atomera eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.