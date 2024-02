Atomera Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Atomera-Aktie notiert derzeit bei 7,09 USD und liegt damit um -2,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -3,67 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Atomera-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,33 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 584,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3874,26 Prozent, wobei die Atomera-Aktie aktuell um 3882,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Atomera-Aktie beträgt aktuell 52 für die letzten 7 Tage und 47,84 für die letzten 25 Handelstage. Somit erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Atomera-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich für die Atomera-Aktie insgesamt eine Einschätzung als "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds der vergangenen Monate.