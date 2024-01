Atomera Aktie: Geht es jetzt los?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Atomera-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Atomera-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,82, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Atomera-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,69 Prozent erzielt, was 13,3 Prozent über dem Durchschnitt (9,39 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 26,05 Prozent, während Atomera derzeit 3,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Atomera liegt derzeit bei 7,16 USD, während der Aktienkurs selbst bei 6,11 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt demnach -14,66 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6,61 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -7,56 Prozent auch hier als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Analyse der Anleger-Stimmung zeigt, dass Atomera in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet wurde. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst lässt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung zu. Daher führt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.