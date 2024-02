Atomera Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um herauszufinden, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Atomera herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass Atomera weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 46,95, was ebenfalls auf ein neutrales Rating für Atomera hindeutet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Atomera im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,33 Prozent erzielt, was 583,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3899,62 Prozent, wobei Atomera aktuell 3907,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Atomera bei 7,37 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,15 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,99 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,28 USD, was einer Distanz von -1,79 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Atomera in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.