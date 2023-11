Atombomben-Äußerung - Riad fordert Entlassung von Israels Minister

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat die Äußerungen eines rechtsextremen israelischen Ministers zum Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert und dessen sofortige Entlassung gefordert. Israels Kulturerbeminister Amichai Elijahu hatte den Abwurf einer Atombombe auf den Gazastreifen in einem Radiointerview als mögliche Option bezeichnet. Diese Äußerung zeige, wie verbreitet Extremismus und Brutalität in einigen Teilen der israelischen Regierung seien, teilte das Außenministerium in Riad am Sonntag mit. Dass Elijahu nicht mit sofortiger Wirkung entlassen werde, zeige die Missachtung "aller menschlichen, moralischen, religiösen und rechtlichen Standards und Werte" durch die Regierung Israels.

Jordaniens Außenministerium sprach von "rassistischen, provokativen Äußerungen". Elijahu Äußerungen seien eine "Aufforderung zum Genozid und ein nicht zu tolerierendes Hassverbrechen, zudem eine zu verurteiltende Anstiftung zu Mord und Kriegsverbrechen", hieß es./jot/DP/he