Atom Livin Tech Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Atom Livin Tech-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 30 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (39,67) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Atom Livin Tech auf Basis des RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Atom Livin Tech-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +7,29 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Internet-Kommunikation zeigte in den letzten Wochen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Atom Livin Tech führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.