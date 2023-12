Atom Livin Tech Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Atom Livin Tech gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt zusammengefasst eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Zunächst wird der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet. Für die Atom Livin Tech-Aktie beträgt dieser aktuell 1208,37 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1270 JPY liegt (+5,1 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Atom Livin Tech eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1247,62 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Atom Livin Tech auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung sich in den letzten Wochen für Atom Livin Tech kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Atom Livin Tech in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Atom Livin Tech beträgt 67,21 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt wird die Aktie von Atom Livin Tech in verschiedenen Analysen mit "Neutral" bewertet.