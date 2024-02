Atom Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Atom-Aktie wird derzeit in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 910 JPY liegt 2,05 Prozent über dem GD200 (891,73 JPY), während der GD50 bei 917,66 JPY liegt, was einem Abstand von -0,83 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 45, was bedeutet, dass die Atom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 61 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen im Internet über die Atom-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was das Gesamtbild ebenfalls als "Neutral" erscheinen lässt.