AtomVie Global Radiopharma Inc. präsentiert auf wichtigen Investorenkonferenzen

Hamilton, On, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen unter den präsentierenden Unternehmen ausgewählt wurde und auf den folgenden wichtigen Investorenkonferenzen für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen wird:Jefferies Radiopharma Innovation SummitDatum: 3. April 2023Ort: New York, NYBloom Burton & Co. Healthcare Investor ConferenceDatum: 25. April 2023Uhrzeit: 11:00 Uhr ESTVeranstaltungsort: Metro Toronto Convention Centre, Nordgebäude, Toronto,OntarioInformationen zu AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie):AtomVie wurde im August 2022 mit dem erfolgreichen Abschluss seiner Serie-A-Finanzierung in Höhe von 40 Millionen Dollar durch Avego offiziell gestartet. AtomVie, eine Ausgründung des Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC), ist eine weltweit führende CDMO für die GMP-Herstellung und den weltweiten Vertrieb von klinischen und kommerziellen Radiopharmazeutika. Aufbauend auf der am CPDC entwickelten Expertise, einem Exzellenzzentrum der McMaster University und seinem Ruf als qualitativ hochwertiges radiopharmazeutisches CDMO bietet AtomVie das gesamte Spektrum an wissenschaftlicher, technischer, regulatorischer, qualitativer, logistischer und geschäftlicher Expertise in Kombination mit einer spezialisierten Infrastruktur für die Entwicklung von Radiopharmazeutika von klinischen Studien bis hin zum kommerziellen Markt. AtomVie betreut derzeit 10 internationale Kunden, die Studien in über 17 Ländern weltweit durchführen. Weitere Informationen über AtomVie finden Sie unter www.atomvie.com oder wenden Sie sich an: info@atomvie.com.Informationen zur Bloom Burton & Co Healthcare Investor Conference:Die Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference bringt US-amerikanische, kanadische und internationale Investoren zusammen, die sich für die neuesten Entwicklungen im kanadischen Sektor interessieren. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, von den führenden kanadischen börsennotierten und privaten Unternehmen im Rahmen von Präsentationen und privaten Gesprächen aktuelle Unternehmensinformationen zu erhalten.Informationen zu Bloom Burton & CoBloom Burton & Co. ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die Renditen im Gesundheitssektor sowohl für Investoren als auch für Unternehmen zu steigern. Bloom Burton verfügt über ein erfahrenes Team von Fachleuten aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Industrie und Kapitalmärkte, die ein hohes Maß an Sorgfalt walten lassen, was in Kombination mit unserem kreativen und unternehmerischen Ansatz unseren Kunden dabei hilft, die richtigen Monetarisierungsereignisse zu erreichen. Bloom Burton und seine Tochtergesellschaften bieten Beratung bei der Kapitalbeschaffung und bei Fusionen und Übernahmen, Eigenkapitalforschung, Unternehmensstrategie und wissenschaftliche Beratung sowie Beratung bei Direktinvestitionen, Unternehmensgründungen und Inkubationsdienstleistungen. Bloom Burton Securities Inc. ist Mitglied der Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) und auch Mitglied des Canadian Investor Protection Fund (CIPF).