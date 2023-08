Atmos Energy Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Western Acquisition Ventures Corp":

Am 28.08.2023, 18:33 Uhr notiert die Aktie Atmos Energy an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 116.94 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gasversorgungsunternehmen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Atmos Energy auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Atmos Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Atmos Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Atmos Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gasversorgungsunternehmen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,4 % und somit 4,87 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 7,27 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Atmos Energy liegt bei 22,43, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Atmos Energy bewegt sich bei 64,18. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".