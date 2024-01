Atmos Energy Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Atmos Energy diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Atmos Energy, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führte. Weitere Studien zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben Signale, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Atmos Energy führt bei einem Niveau von 15,42 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,98 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Atmos Energy bei 114,54 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 117,6 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,67 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 112,89 USD, was die Aktie mit +4,17 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" einstuft. Damit vergeben wir die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Atmos Energy bei 2,72 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent liegt. Auf Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.