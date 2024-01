Atmos Energy Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Atmos Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,73 Prozent und liegt mit 0,37 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,36) für diese Aktie. Atmos Energy bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Atmos Energy eine Performance von 7,62 Prozent. Im Branchenvergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche stieg der durchschnittliche Aktienkurs um 49,95 Prozent, was bedeutet, dass Atmos Energy in diesem Vergleich eine Underperformance von -42,33 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gesamten "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag Atmos Energy mit einer Rendite von 49,95 Prozent um 42,33 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Aktie der Atmos Energy wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Atmos Energy vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 127,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 118,04 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,01 Prozent, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Atmos Energy insgesamt die Einschätzung "Gut".

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Der RSI für Atmos Energy liegt bei 26,74, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,18, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".