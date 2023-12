Atmos Energy Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Derzeit schüttet Atmos Energy niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Gasversorgungsunternehmen. Mit einer Dividendenrendite von 2,72 % im Vergleich zu 6,27 % beträgt der Unterschied 3,55 Prozentpunkte. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Atmos Energy wird anhand von Analysen von Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Atmos Energy war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Einschätzungen von Analysten für Atmos Energy liegen im Schnitt bei "Gut", basierend auf 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 125 USD, was eine potenzielle Steigerung um 8,55 Prozent vom letzten Schlusskurs (115,15 USD) bedeutet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen in den Diskussionen an 12 Tagen im Vergleich zu zwei Tagen, an denen negative Themen überwogen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.