Atmos Energy Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Atmos Energy zeigt, dass der aktuelle Kurs von 113,95 USD nur -0,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -0,64 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung "Neutral" lautet.

Das Sentiment und der Buzz um Atmos Energy haben in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Beiträge wurden auffällige Unterschiede festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate ergibt 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 124 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Atmos Energy zeigt einen Wert von 35,89, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Atmos Energy-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Analysteneinschätzung eine Gesamtbewertung von "Neutral".