Atmos Energy Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Aktie von Atmos Energy wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 125 USD, was einem Aufwärtspotential von 10,17 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Atmos Energy-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Atmos Energy einen Wert von 38,31, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert beträgt 45 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Atmos Energy-Aktie für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Atmos Energy-Aktie 18,72, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.